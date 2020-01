Albstadt Trickbetrüger haben Hochkonjunktur

Zwei Problemen sehen sich die Beamten immer wieder gegenüber: Zum einen hätten gerade ältere Menschen ein großes Vertrauen zur Polizei, und dieses Vertrauen werde ihnen zum Verhängnis, wenn Betrüger sich als Polizisten ausgäben. Zum anderen aber, so Pick, seien die Täter oft "hochgradig eloquent und überzeugend". Es sei sogar schon so weit gekommen, dass Betrüger sich als Polizisten ausgäben und den Besuch "falscher Polizeibeamter" ankündigten, die allerdings echt seien. Einmal habe ein Betrüger einen Mann gar gefragt, ob dieser eine Schusswaffe besitze, und ihm, als dieser die Frage bejahte, empfohlen, auf die "falschen" Polizisten zu schießen. "Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen", sagt Pick. Allerdings habe sich der Senior mit seiner Waffe im Haus verschanzt, als die "echten" Polizeibeamten auftauchten. In einem anderen Fall habe eine betrogene Person Geld auf der Bank geholt und auf Nachfrage der Angestellten beteuert, dass sie eben nicht auf den Enkeltrick hereingefallen sei. "Und trotzdem war es so."