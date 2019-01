Albstadt Schneebruch fordert Forstleute

Rund 30 Bäume – so schätzt Revierförster Rainer Schäfer vom Forstrevier Albstadt-West, sind wegen Schneebruchs umgefallen und haben in der Nacht zum Dienstag die steile Auffahrt nach Burgfelden – die einzige Zufahrtsstraße zum kleinsten Albstädter Stadtteil – blockiert. "Wir hatten einen Wachdienst die ganze Nacht über eingerichtet", so Schäfer: "Straßenmeisterei, Feuerwehr, Polizei und Forst." Am Morgen seien die quer liegenden Bäume schnell zur Seite geräumt gewesen, doch bis sie beseitigt seien, werde es wohl eine Weile dauern. Immerhin: Ein Krankenwagen, der nach Burgfelden musste, hat laut Schäfer passieren können, und auch andere Fahrer, die von oder nach Burgfelden durch den Wald fuhren, kamen seit Dienstagmorgen durch.

Im Wald freilich seien viele Bäume umgefallen oder abgebrochen – Fichten sind Flachwurzler und diesen Mengen nassen Schnees offenbar nicht gewachsen. Hinzu kommt laut Klaus Richert, Leiter des Forstbereichs Albstadt, der nasse Boden. "Wir müssen jetzt schnell agieren", so Richert, "vor allem im Straßenbereich – zumal weitere Schneefälle zu erwarten sind." Deshalb warnt Richert auch ausdrücklich vor Waldspaziergängen derzeit – angesichts umstürzender Bäume und herabfallender Äste bestehe Lebensgefahr. Die Stadt Albstadt hat deshalb alle Traufgänge und Mountainbike-Strecken bis auf weiteres gesperrt.

Mit sieben Mitarbeitern ist Rainer Schäfer wohl noch bis Mittwochmittag im Einsatz, um die "öffentliche Ordnung wiederherzustellen", wie er sagt. Was die umgestürzten Bäume im Wald angeht, so werden die Forstleute länger damit beschäftigt sein.