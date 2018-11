Albstadt "Salon der Freude"

Seit 1923 findet der "Tag der Hausmusik" in Deutschland statt. Er ist der heiligen Cäcilia von Rom, die im Jahr 200 geboren wurde, gewidmet. Sie gilt als die Schutzpatronin der Orgel-, Kirchen- und Hausmusik. Der Tag ist vor allem dem gemeinsamen Musizieren im familiären und nachbarschaftlichen Umfeld gewidmet und zielt darauf ab, Menschen zu motivieren, selbst Musik zu machen.

Der Ort ist nicht zufällig gewählt: Der Maler Felix Hollenberg war ein Liebhaber der Musik. Sein jüngerer Bruder Otto Hollenberg war Komponist und Pianist. Dessen Schülerin Erna Bienemann konzertierte in Stuttgarter Kirchen und Konzerthäusern und heiratete später Felix Hollenberg. So wurde im Hause Hollenberg sicher viel musiziert, am liebsten Musik der Romantik.

Der musikalische Bogen spannt sich von Brahms’ Ungarischem Tanz Nr. 5 über Busoni und Komarowski bis zu Glasunow und Mendelssohn. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.