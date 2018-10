Albstadt Rap mit Botschaft und jeder Menge Pfeffer

Die beiden Erstplatzierten jedes der vier Halbfinals erwartet ein Auftritt beim "Out4Fame"-Festival, dem zweitgrößten Hip-Hop-Festival Deutschlands, und eventuell noch die Möglichkeit, eine Single mit "Universal" zu produzieren. Den Preis, den es in Albstadt bei der vierten Veranstaltung in der jungen Kulturwoche #kulturundso zu gewinnen gibt, müssen sich die "Bang Gang" und "Meafix", der trotz spärlichen Lichts ganz cool mit Sonnenbrille und Rasta-Zöpfen auftritt, teilen, denn die Jury, in der unter anderem Tropi-Betreiber Dominique Brandt, Max Konzelmann vom Kulturamt und "Out4Fame"-Vize-Geschäftsführer Carlos Vint voten, hat beiden gleich viele Punkte verpasst in den vier Bewertungskriterien "Rap", "Beats", "Publikumswirkung" und "Show".

Im Wettbewerb der Freestyle-Rapper, der als Battle ausgetragen wird, holt sich Gusy Platz eins vor Meafix, Nano und Fusion. Die drei Erstplatzierten reisen ebenfalls zum Halbfinale Süd.

Wer Meafix und die "Bang Gang" noch einmal hören will, hat dazu am 8. November ab 20 Uhr im "Tropi" Gelegenheit, denn ihr Preis ist nicht nur ein Musikvideodreh, sondern auch ein Auftritt vor dem des bekannten Rappers "Curse", der mit seinem siebten Studioalbum "Die Farbe von Wasser" auf Tour ist und Station bei #kulturundso macht. Karten dafür gibt es im Vorverkauf für 26, ermäßigt 15 Euro – im "Tropi" und bei der Tourist Information im Rathaus Albstadt, Telefon 07431/160-12 04.

