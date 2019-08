Albstadt Q-Fieber: Blut aus der Region vorläufig tabu

Als Konsequenz hat der Blutspendedienst des DRK einen für den 11. September geplanten Blutspendetermin in Tailfingen gestrichen. Andere im Zollernalbkreis angesetzte Blutspendetermine – 27. August in Hechingen, 4. September in Balingen, 5. September in Meßstetten – finden zwar statt; allerdings werden alle potenziellen Blutspender, nachdem sie den üblichen Fragebogen zu den jüngsten Auslandsaufenthalten und etwaigen Möglichkeiten, sich Infektionskrankheiten zuzuziehen, ausgefüllt haben, im anschließenden Gespräch mit dem Arzt noch mit einer weiteren Frage konfrontiert: Waren Sie seit Juli in Albstadt – und wenn ja, wie lange? Eine Durchfahrt ohne Zwischenstopp dürfte unproblematisch sein, aber laut Stefanie Fritzsche von der Frankfurter Pressestelle des DRK-Blutspendedienstes, kann schon ein Boxenstopp an der Tankstelle genügen, um zurückgestellt, das heißt nicht zur Blutspende zugelassen zu werden. Danach läuft eine Frist: Vier Wochen nach bewusstem Albstadtaufenthalt darf wieder Blut gespendet werden. Erst dann ist die längstmögliche Inkubationszeit verstrichen und gesichert, dass keine Infektion mit Q-Fieber vorliegt.

Beim Roten Kreuz ist man sich bewusst, dass das die Ausbeute an Blutkonserven beträchtlich schmälern könnte – speziell in Meßstetten – , aber die Regeln sind verbindlich. Freilich sollen sie gar nicht so sehr die Sicherheit der Blutempfänger garantieren – die ist gewährleistet, denn das abgenommene Blut wird etatmäßig auf Q-Fieber-Erreger überprüft und bei positivem Befund vernichtet. Vielmehr sollen sie überflüssigen Aufwand ersparen: Blutspendeaktionen kosten Geld und Arbeitszeit haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter; sie lohnen sich nur, wenn das gespendete Blut nachher auch verwendet werden kann.

Und noch eine Regel gilt: Wer an Q-Fieber erkrankt war, darf erst zwei Jahre nach der Rekonvaleszenz wieder Blut spenden. Der Erreger, ein Bakterium, ist offenbar sehr robust und kann sich so lange im Körper halten. Symptome verursacht er zwar nicht mehr, aber in einer fremden Blutbahn könnte alles wieder von vorne losgehen.