Albstadt Q-Fieber: Erreger nach wie vor unbekannt

Die Suche ist allerdings mühsam. Anders als eine Grippe ist das Q-Fieber keine Virus-, sondern eine bakterielle Erkrankung, was unter anderem den Vorteil hat, dass man sie direkt mit Antibiotika bekämpfen kann. Diese Bakterien befinden sich in der Atemluft, und in die gelangen sie im Regelfall bei Tiergeburten, vor allem bei - so der Fachausdruck - "Ablammungen": Im Fruchtwasser und der Plazenta wimmelt es gegebenenfalls nur so von ihnen. Den Schafen machen sie wenig aus; sie zeigen gar keine Symptome oder niesen allenfalls ein paarmal herzhaft. Beim Menschen ist das anders; im Falle einer geschwächten Immunabwehr kann der Patient hohes Fieber oder gar eine Lungenentzündung bekommen.

Inkubationszeit beträgt zwei bis drei Wochen

Nun fahndet das Veterinäramt nach der Schafherde, aus der die Bakterien gekommen sein könnten. Die Inkubationszeit des Q-Fiebers beträgt zwei bis drei Wochen; berücksichtigt man, dass die Patienten nicht gleich zum Arzt gegangen sein könnten und dass die Ärzte ein paar Tage gebraucht haben, um festzustellen, dass hier so etwas wie ein kleine Epidemie vorliegt, dann rechnet man ungefähr einen Monat zurück. Das fragliche Lämmchen wird irgendwann Mitte Juli zur Welt gekommen sein, ist also ein potenzielles Osterlamm. Da manche Schäfer gezielt auf diesen Termin hinarbeiten, ist die Zahl der Ablammungen im Hochsommer vergleichsweise hoch, was die Aufgabe nicht eben leichter macht.