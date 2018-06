Albstadt "Polizeiarbeit ungeeignet für Sprücheklopfer"

Den zweiten Themenkomplex eröffneten Albstädter Stadt- und Kreisräte mit dem Thema Sozialpolitik. Binder verwies auf den Antrag der SPD, Kindergärten im Land Gebührenfreiheit zu gewähren. In einem ersten Schritt fordert er Landesmittel in Höhe von 120 Millionen pro Jahr, um die Kommunen auf ihrem Weg zur Gebührenfreiheit zu unterstützen. Dies sei sowohl familienpolitisch als auch wirtschaftlich sinnvoll, weil so Eltern nach der Familiengründung der Einstieg ins Arbeitsleben erleichtert werde. "Wenn die Kitagebühren den Nettolohn auffressen, dann ist auch das Grund, erst später wieder ins Arbeitsleben einzusteigen", so Binder.