Albstadt Personalrochade bei Groz-Beckert

Auch während seiner Zeit als Präsident des Verbands der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer von 2010 bis 2013 – er ist der größte Industrieverband Europas – hat sich Lindner als Vordenker der Industrie erwiesen. Er ist Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, Ehrensenator der Universität Tübingen und stellvertretender Vorsitzender des Hochschulfördervereins Albstadt-Sigmaringen – es sind nur einige seiner Ehrenämter, in denen sich Lindner ebenso kraftvoll wie erfolgreich für die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Bildung einsetzt. Ein wichtiges Anliegen ist es ihm seit jeher, Kompetenz in der Region zu halten und zu fördern. Er fördert Chinesischunterricht an Albstädter Schulen und spielte eine wesentliche Rolle für die Einführung des Studiengangs Technische Textilien an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

Förderung der Jugend ist ihm wichtig

Darüber hinaus hat Lindner die Groz-Beckert-Stiftung zur Begabtenförderung ins Leben gerufen, die Kinder, Jugendliche und Heranwachsende aus Albstadt und Umgebung durch die Förderung von Projekten und die Vergabe von Stipendien unterstützt.

Für sein Hobby, die Jagd, bleibt dem gebürtigen Starnberger, der in München Betriebswirtschaft studiert und danach promoviert hat, wenig Zeit. Verheiratet ist Linder mit Marie-Thérèse Lindner, gebürtige Gräfin von Degenfeld-Schonburg, mit der er zwei Kinder hat.