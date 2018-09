Albstadt Parkplätze in Ebingen sind echte Rarität

Gastronomin Susanne Lebherz, die unweit ihres Lokals "ÇaVa" an der Ecke Landgraben und Kapellstraße tagtäglich Parksuchverkehr und Falschparker beobachtet, empfindet die Parksituation in der Ebinger Innenstadt als "sehr schlecht". 30 bis 40 Autos parken täglich in der Umgebung ihres Lokals. Viele Dauerparker würden den Kunden die Stellplätze wegnehmen. Lebherz hält den Beschluss des Gemeinderats, sämtliche Parkplätze im Hufeisen zu reinen Anwohnerparkplätzen umzufunktionieren, für "wenig durchdacht". Natürlich hätten dort ansässige ein Recht auf Parkplätze - allerdings sei der Einzelhandel durch die Änderung "stark betroffen".

Auch unser Videoteam hat sich umgehört:

Baubürgermeister Udo Hollauer sind die die Aussagen der Gewerbetreibenden, dass durch den Abriss der Parkhäuser Stellestraße und Hallenbad 600 Parkplätze verloren gegangen seien, bekannt. Das entspräche allerdings nicht den Tatsachen. Tatsächlich seien nur 270 Stellplätze nicht ersetzt worden. Und auch diese Zahl sei noch zu relativieren, denn beide Parkhäuser seien nie voll ausgelastet gewesen. Betrachte man den Verlust an Parkplätzen in Relation zu der Spitzenauslastung, seien lediglich 125 Parkplätze verloren gegangen, seither aber auch weitere entstanden, etwa in der Schmiechastraße und zusätzlich auf dem Parkplatz Langwatte sowie am Ziegelplatz.

"Quantitativ haben wir nach wie vor sehr viele Stellplätze", sagt Hollauer. Zudem werde das Parkhaus am Bahnhof in Kürze nach der Sanierung wieder voll nutzbar sein, und zwischen dem Wohnheim der Lebenshilfe in der Mühlesteigstraße und Bogenstraße werde ein Pendlerparkplatz mit 50 Stellplätzen entstehen.