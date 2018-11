Albstadt "Nein" zu "XXXL Lutz"

Albstadt-Lautlingen. Aus den Plänen für den Bau der 272. Filiale des Möbel-Riesen XXXL Lutz wird nichts. In nichtöffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat am Donnerstagabend mehrheitlich die Vergabe einer Grundstücksoption an die Firmengruppe im geplanten Gewerbegebiet Hirnau abgelehnt. "Ich bin maßlos enttäuscht über die Entscheidung des Gemeinderates", wird Oberbürgermeister Klaus Konzelmann in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich hätte mich sehr gefreut, wenn XXXLutz nach Albstadt gekommen wäre. Die enorme Investition und die entstehenden Arbeitsplätze hätten die Stadt Albstadt und den gesamten Zollernalbkreis gestärkt." Im Vorfeld der Entscheidung hatte es mehrfach Diskussionen darüber gegeben, ob überhaupt mit Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen sei, wenn "XXXL Lutz" käme. Zweifel hatten Gemeinderäte außerdem im Hinblick auf den Umgang mit den Angestellten geäußert.