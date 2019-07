Albstadt Mann nach kuriosem Unfall vermisst

Die Chronologie zum Einsatz:

22.15 Uhr: Eine Polizeistreife des Polizeireviers in Albstadt findet einen verlassenen Unfallwagen hinter einer Böschung an der L 433 zwischen Ebingen und Meßstetten. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Im Fahrzeug deutet nichts auf Verletzungen hin, obwohl der Fahrer wahrscheinlich nicht angeschnallt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mit seinem Opel von der Straße abkam und über einen Erdhügel in die Böschung stürzte.

22.30 Uhr: Der Fahrer des Fahrzeugs wurde von der Polizei ermittelt. Schnell ist klar, dass sich der Unfall kurz vor Eintreffen der Polizei ereignet haben muss. Das Handy des Unfallfahrers ist ausgeschaltet, eine Ortung nicht möglich.