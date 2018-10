Albstadt Kultur für Albstadts bewegte Jugend

Martin Roscher freut sich vor allem auf die Events, die er zusammen mit seinen Kindern genießen kann, etwa die Fifa-Gaming-Night am 30. Oktober ab 17.30 Uhr im Capitol Filmpalast, und Klaus Konzelmann auf die musikalischen Ereignisse, als OB mit prallvollem Terminkalender aber auch auf den "Sofa-Gammel-Sonntag" am 28. Oktober, an dem alle ihr Sofa-Selfie unter #kulturundso18 hochladen dürfen. "Chillen – da macht man gar nichts. Das tät’ mir mal reinlaufen!", sagte Konzelmann und lachte.

Was er hingegen bedauerte: Von den 2000 Caps, von denen die meisten die Albstädter Firma Daiber spendiert, konnte er noch kein einziges an die jungen Künstler und die beiden Musikerinnen Friederike Beuchel und Laura Louisa Scharlach verteilen, die den Abend mit temperamentvoller Klassik veredelten: Die Caps werden erst am Dienstag geliefert – und dann als Must-Haves unter den Besuchern von #kulturundso verlost.

Weitere Informationen: #kulturundso18

