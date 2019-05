Albstadt Ist der UCI Mountainbike World-Cup ein Paradies für Diebe?

Albstadt - Seit Jahren findet der UCI Mountainbike World-Cup in Albstadt statt. Tausende Besucher strömen an zwei Tagen ins Bullentäle - mit Rucksäcken, Handtaschen, Kameras, Smartphones und natürlich Fahrrädern. Ist die Veranstaltung also das reinste Paradies für Langfinger?