Albstadt Haussanierung: Förderoptionen präsentiert

Gefördert werden könnten Grundstücksfreilegungen, also der Abbruch von Gebäuden, sofern das den Sanierungszielen entspricht, das Schließen von Baulücken, das Sanieren und Modernisieren von Gebäuden zur Beseitigung von Missständen und Mängeln, sofern es den Gebrauchswert des Gebäudes erhöht und sich mit dem Sanierungszielen deckt. Darunter fallen die umfangreiche energetische Sanierung und die Möglichkeit, ein Gebäude durch Modernisierung langfristig zu nutzen. Allerdings, so gab Koch zu bedenken, müsse vor Baubeginn stets ein Modernisierungsvertrag mit der Stadt abgeschlossen werden.

Einzelmaßnahmen werden nicht gefördert, ebenso wenig wie reine Instandsetzungsmaßnahmen, Luxusmodernisierungen, Einrichtung und Möbel, Solar- und Fotovoltaikanlagen – dafür ist die KfW-Bank zuständig –, und Maßnahmen, die bereits anderweitig gefördert werden. Hingegen gibt es Geld für die Modernisierung des Heizungssystems, von Sanitäranlagen und -leitungen, Elektroanlagen und -leitungen sowie Malerarbeiten, die Erneuerung von Bodenbelägen sowie energetische Sanierungen – alles im Rahmen einer umfassenden Modernisierung.

In mehr als 20 Sanierungsgebieten hätten Albstädter bisher von solchen Fördermaßnahmen profitiert, so Koch, und ein Euro an Fördermitteln löse sieben weitere Euro an Investitionen aus – davon profitierten dann viele weitere. Koch stellte außerdem weitere Förderprogramme, die in Albstadt greifen, vor, ehe Erwin Straubinger Beispiele für gelungene Sanierungen in Albstädter Sanierungsgebieten zeigte. Und die Besucher im Technischen Rathaus staunten Bauklötze über die Unterschiede "vorher – nachher".