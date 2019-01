Albstadt Die Werber waren 2018 besonders fleißig

In den Berichten aus der Arbeit der Ausschüsse ging es um den gewerkschaftlichen Betriebsrätestammtisch in Tuttlingen, die Arbeit der Vertrauensleute, der Schwerbehindertenvertreter, der Frauen, der Jugend, der Bildung und der Senioren. In seinem Ausblick auf 2019 ging Michael Föst auf aktuelle Herausforderungen ein: Die Transformation in den Betrieben nehme an Geschwindigkeit zu. Die Digitalisierung mit Industrie 4.0, die Dekarbonisierung und verstärkte E-Mobilität würden die Mitarbeiter in 2019 stärker begleiten, kündigte er an. Dazu bedürfe es gut aufgestellter, starker Belegschaften und einer guten Vertretung der Beschäftigten durch die IG Metall.