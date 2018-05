Seit 22 Jahren gibt es das Restaurant "Apfelbaum" in der Ebinger Langwatte, seit sechs Jahren das Wirtshaussingen und seit 14 Jahren das Musikantentreffen, das Hans-Peter Wöhrle mit viel Verve organisiert. Bei der jüngsten Auflage formierte sich ein veritables Orchester von Akkordeonmusikern, unterstützt von Musikanten am Bass, an der Trompete und der Gitarre. Unter die begeisterten Zuhörer mischten sich auch die Gastgeber Maria Kasik (rechtes Bild, stehend) und ihr Mann Heinz, der in wenigen Tagen seinen 77. Geburtstag feiert. Beiden ist es wichtig, die Tradition des Singens in Gemeinschaft zu pflegen – dafür stellen sie gerne ihr Lokal zur Verfügung, in dem die Musiker das Programm quasi selbst organisieren: Gespielt wird, was gefällt. Mal gefühlvoll, mal zum Mitsingen und Schunkeln. In einem Buch hat Heinz Kasik rund 170 Lieder gesammelt, die sich die Gäste auch wünschen dürfen – und die kommen dafür nicht nur aus Albstadt, sondern auch aus der weiteren Umgebung. Früher sei noch an jedem Stammtisch gesungen worden, erinnern sich die Kasiks, die es bedauern, dass diese Zeiten vorbei sind. Im "Apfelbaum" jedoch wollen sie die Tradition hochhalten – und freuen sich jetzt schon auf das nächste Musikantentreffen. Fotos: Eyrich