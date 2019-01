Albstadt Das Geld liegt bei der Stadt – und liegt

Ebenfalls kurios: Auch mit dem Verteilen der Erlöse aus dem Stiftungsvermögen Roll tue sich die Stadtverwaltung schwer, moniert Kleiner. Zweck der Stiftung Georg Roll ist es, hilfsbedürftige Einwohner der Stadt Albstadt in besonderen Notlagen zu unterstützen, was nach Willen des Spenders ein Gemeinderatsgremium zu überprüfen habe. Nur etwas mehr als die Hälfte der Erträge seien bisher verwendet worden, heißt es im Prüfbericht, in dem Kleiner auch anmerkt, dass die Stadt den Spielraum, den die Formulierung des Stiftungszweckes biete, "in einem breiteren Rahmen" nutzen sollte. Als Beispiel nennt Kleiner die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, etwa im Kindergarten und in der Schule, in stärkerem Umfang als das dortige Stammpersonal leisten könne – Stichworte Migration und Integration.