Albstadt Blitzer: "Keine Gelddruckmaschine!"

100.000 Euro für Geschwindigkeitsmessungen

Der Auftragnehmer soll dann in 38 Messwochen zu je fünf Messtagen insgesamt 40 Stunden pro Woche messen. Hinzu kommen 21 Messwochen mit je zwei Messtagen, wobei in diesen zwischen 18 und 1 Uhr gemessen wird. Sieben Messwochen lang kommt eine gemietete, semistationäre Anlage zum Einsatz. An Haushaltmitteln stehen 2020 dafür insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung, und weitere Mittel sollen im Haushalt 2021 bereitgestellt werden, denn der Vertrag soll vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2021 laufen.