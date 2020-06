Albstadt/Bitz Bundeswehr-Hund nach Unfall notoperiert

Der Hund, der auf den Namen "Adventure" hört, bei der Bundeswehr in Stetten beheimatet ist und bei dem Autounfall am Sonntagabend zwischen Ebingen und Bitz schwer verletzt worden war, ist inzwischen in einer Ravensburger Tierklinik operiert worden. Sein Zustand sei "soweit stabil", teilt das Polizeipräsidium Reutlingen auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Er müsse aber noch in der Klinik bleiben.