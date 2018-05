Albstadt Auswärtige Einbrecher trüben das Bild

Albstadt. Dass die Zahl der Straftaten von 1716 im Jahr 2016 auf 1842 im Folgejahr angestiegen ist, hält Thomas Krebs, der Leiter des Polizeireviers Albstadt, noch nicht für dramatisch, ist es doch immer noch die zweitniedrigste Zahl im Zehnjahresvergleich. In Ebingen ist sie von 1003 auf 1044 gestiegen – wobei die Innenstadt mit knapp 400 den Löwenanteil ausmacht – , in Tailfingen von 345 auf 319 gesunken. Dort ist die Kernstadt mit großem Abstand Schwerpunkt. "Wenn ich jetzt ein böser Ebinger wäre, könnte ich sagen: Klar, in Tailfingen gibt es nichts zu holen", sagte Krebs, der seinen Jahresbericht wie üblich mit augenzwinkerndem Humor würzte.

Auffällig: Im restlichen Talgang steigt die Kurve an: von 122 auf 152 in Truchtelfingen, von 78 auf 109 in Onstmettingen. Ebenso wie im Eyachtal: 45 Straftaten wurden in Lautlingen gezählt – zehn mehr als vor Jahresfrist – und 46 in Laufen, 30 mehr als 2016. In Margrethausen stieg die Zahl von drei auf 15, in Pfeffingen von 16 auf 27. Nur in Burgfelden sank sie, von vier auf drei. Die Kriminalitätsbelastung ist mit 4121 Fällen pro 100 000 Einwohner deutlich niedriger als in Balingen mit 4753, aber höher als in Hechingen mit 3843 und im Zollernalbkreis mit 3465 Fällen. Im Land liegt sie bei 5295 Fällen.

Die Zahl straffälliger Kinder ist in Albstadt seit 2016 deutlich von 19 auf 44, die der Jugendlichen von 77 auf 96 und die der Heranwachsenden von 744 auf 766 gestiegen. 969 Erwachsene sind 2017 straffällig geworden – 64 mehr als vor Jahresfrist. Die Männer liegen mit 725 Tatverdächtigen weit vor den Frauen mit 244, die Deutschen mit 64,8 Prozent weit vor den Nichtdeutschen mit 35,2 Prozent. Zwar liegt der prozentuale Anteil Nichtdeutscher an der Bevölkerung darunter – unter den nichtdeutschen Tatverdächtigen seien jedoch auch die Mitglieder rumänischer Einbrecherbanden sowie einige Asylbewerber aus der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen, wo Personen aus den Maghreb-Staaten für viel Ärger gesorgt hatten. "Unter den Nichtdeutschen, die hier leben und integriert sind, ist der Anteil an Tatverdächtigen nicht höher als unter Deutschen", so Krebs.