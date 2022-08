1 Die Schwenninger Kreativ- und Digitalagentur Zwei14 mit den Geschäftsführern Ralf Pfeifer (von links), Dominik Seger und Tobias Höhl freut sich über die Auszeichnung mit dem begehrten Agentur-Preis. Foto: Zwei14

Einer der populärsten Agentur-Preise Deutschlands geht in diesem Jahr nach Villingen-Schwenningen. Die Kreativ- und Digitalagentur Zwei14 mit Sitz in der Bürkvilla konnte mit einer Top-Bewertung den großen Erfolg in die Region bringen. Das Erfolgsgeheimnis?















VS-Schwenningen - Mit über 2000 Teilnehmenden sind die German Web Awards einer der populärsten Agentur-Preise im gesamten deutschsprachigen Raum. Jährlich werden hierbei Deutschlands beste Web- und Online-Agenturen prämiert. Bewertet werden die Agenturen und ihre eingereichten Projekte anhand der Kriterien Kundenzufriedenheit, psychologisches Knowhow und Design.

Eine Top-Bewertung

Mit einer Top-Bewertung von 9,6 aus zehn maximal möglichen Punkten fährt das 20-köpfige Team von Zwei14 einen großen Erfolg ein – und freut sich mächtig, wie es in einer Pressemitteilung deutlich macht: "Für unser Team ist es einfach toll zu sehen, dass die Arbeit, die wir für und mit unseren Kunden leisten, überzeugt. Dieser Award bestätigt uns in unserer Arbeitsweise, stets alles zu geben ›für das Salz in der Suppe und entschieden gegen Einheitsbrei‹", so Geschäftsführer Tobias Höhl.

Für Zwei14 ist der German Web Award ein besonderer Erfolg, der neben dem BOB (Best of B2B Communication Award) sowie weiteren Awards – unter anderem für die Gestaltung von Messeständen – die Qualität der Agenturarbeit auszeichnet. Die diesmal prämierten Projekte befassten sich mit dem Re-Design von Markenauftritten für je einen Kunden aus der Fertigungsindustrie, der Datentechnik und dem Gesundheitswesen. Laut Jury überzeugte Zwei14 hier vor allem durch "(...) das namhafte Kundenportfolio, die raffinierte strategische Ausrichtung und die Kreativität aller eingereichten Projekte".

Info: Die Agentur Zwei14

Die Zwei14 GmbH setzt sowohl auf ein junges, eingespieltes Fachkräfte-Team als auch auf die eigene Ausbildung. Die Agentur betreut regionale und internationale Unternehmen unterschiedlichster Branchen in allen Bereichen der strategischen Unternehmenskommunikation – unter anderem bei der Markenentwicklung oder bei Digitalprojekten.

Aber nicht nur für Unternehmen und Konzerne setzt Zwei14 spannende Projekte um: Auch das Marken- und Strategiekonzept "Heimatheimatstadt" für das 50-jährige Jubiläum der Doppelstadt Villingen-Schwenningen stammt von den Kreativen aus der Bürkvilla. Neben einem Designkonzept inklusive Jubiläums-Logo und Website entstanden zahlreiche Print- und Online-Maßnahmen.