Villingen-Schwenningen Ein Ort zum Entfalten und Wohlfühlen

Dort, wo zu Peer Krahés Zeiten in drei Zimmern im Erdgeschoss Haare geschnitten und gemütlich Kaffee getrunken wurde, feilen nun elf Agentur-Mitarbeiter an neuen Werbekonzepten. Derweil wird im Obergeschoss kräftig gewerkelt, sodass auch hier weitere Arbeits- und Besprechungsräume entstehen und in rund zwei Monaten bezugsfertig sein können. Zwei neue Mitarbeiter stehen bereits in den Startlöchern. "Jeder soll sich auf seine Weise entfalten können", erklärt Tobias Höhl und spielt auf die unterschiedlichen Arbeitsweisen von Texter, Programmierer und Grafiker an.

Genug Rückzugsmöglichkeiten sollen schließlich auch gegeben sein, vor allem für die Mittagspausen. Dafür sei sowohl die Halle im Erdgeschoss geeignet und würde jetzt schon eifrig genutzt, wie Höhl fortfährt, als auch im Sommer der große Garten mit seinen vielen Sitzgelegenheiten als Kreativraum.

Nicht nur das Team fühle sich nach kurzer Zeit in den neuen Räumlichkeiten bereits richtig wohl und freue sich auf die Erweiterung im Obergeschoss, auch nach außen hin sei eine positive Resonanz auf den Standortwechsel spürbar. Es habe viele Reaktionen gegeben, nachdem die Agentur offiziell die Anschrift in der Bürkstraße angegeben habe. Auch potenzielle neue Kunden hätten ihr Interesse bekundet. "Wir werden mehr wahrgenommen als sonst", meint Ralf Pfeifer. Und auch wenn durch die Baustelle noch keine Kunden in der Bürkvilla willkommen geheißen werden, hätten schon viele ihr Kommen angekündigt.

Dass dies nicht mehr lange dauern wird, sind sich die Geschäftsführer sicher – sofern das Denkmalamt mitspiele. "Für die Agentur ist es wie ein neuer Startschuss und ein persönlicher Ansporn", sagt Pfeiffer. Der Geheimtipp: "Wir arbeiten an der Bürkvilla mit derselben Effizienz, mit der wir tagtäglich unseren Kunden begegnen – das scheint sich auszuzahlen."