Wie das Heft mit dem Landeswappen in die Irre führt

1 Das „Journal“ landete in zahlreichen Briefkästen. Foto: privat

Über diese Post wunderte sich so mancher Leser. Denn anders als auf den ersten Blick vermutet kommt das „BW Journal“ nicht von der Landesregierung.









Link kopiert



„BWjournal“ – ein Schriftzug in Schwarz-Gelb statt Blau, und das Landeswappen führten viele Leser in die Irre – der Absender dieses Heftchens war nicht etwa das Land Baden-Württemberg, sondern die in Baden-Württemberg seit Juli 2022 vom Verfassungsschutz als „rechtsextremistischer Verdachtsfall“ geführte Alternative für Deutschland.