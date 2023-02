1 Stadtbrandmeister Frank Müller (links) mit der Rottweiler Abteilungsführung und den beförderten Kameraden der Einsatzabteilung Rottweil Foto: Frommer

Viel Arbeit, 238 Einsätze und ein erfolgreiches Jahr 2022 – Feuerwehr Rottweil Abteilung Rottweil zog bei ihrer Abteilungsversammlung Bilanz. Es standen auch Wahlen und Beförderungen auf dem Programm.















Link kopiert

Rottweil - Abteilungskommandant Volkmar Caduff führte durch den Abend und bedankte sich bei allen Kameraden für deren Unterstützung und Einsatz im vergangenen Jahr. Sein besonderer Dank galt Rolf Peterwitz für seine Tätigkeit als stellvertretender Abteilungskommandant bis zu seinem Ausscheiden in die Alterswehr zur Jahresmitte 2022.

Die erste Abteilungsversammlung in dieser Funktion war es für den neuen stellvertretenden Abteilungskommandanten Jürgen Sigrist. Dieser dankte auch allen Unterstützern außerhalb der Feuerwehr. Insbesondere dankte er denjenigen, die Übungsobjekte zur Verfügung stellen oder als Arbeitgeber ihre Angestellten für Einsatz- und Ausbildungsdienst freistellen. Auch das besondere Engagement von Oliver Wilbs als Zugführer des Gefahrgutzugs würdigte die Abteilungsführung.

Übungsbetrieb läuft wieder ganz normal

Insgesamt liegt ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr hinter der Abteilung. Nicht nur die 238 Einsätze beschäftigten die Einsatzkräfte. Auch der Übungsbetrieb konnte laut Bericht endlich wieder in seiner üblichen Form aufgenommen werden.

Zahlreiche Kameradinnen und Kameraden haben das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Silber und Bronze erfolgreich in Stuttgart-Stammheim abgelegt. Einige konnten sich auch am Turmlauf in Köln und am Towerrun in Rottweil sehr erfolgreich platzieren.

Ein besonderes Highlight war die Tunnelübung im Bereich der Deutschen Bahn, bei der mit hohem Personal- und Technikaufwand unter Realbedingungen trainiert wurde. Auch arbeitete sich die Einsatzabteilung in neu beschaffte Gerätschaften und Fahrzeuge ein. So stellte der Landkreis einen neuen Abrollbehälter Gefahrgut in Dienst, der in der Feuerwache Rottweil stationiert ist. Der Löschzug Bühlingen erhielt ein neues Mittleres Löschfahrzeug (MLF). Die Maschinisten führten umfangreiche Tests mit Drehleitern verschiedener Hersteller durch, um die Neubeschaffung der Drehleiter vorzubereiten, deren Bestellung erfolgt und deren Auslieferung noch 2023 geplant ist.

Erhöhte Sicherheit

Durch den hauptamtlichen Gerätewart Rainer Knoblauch wurden zusätzliche Fahrzeuge mit einer Heckwarnbeklebung versehen, welche die Sicherheit der Einsatzkräfte weiter erhöht.

In der Versammlung erstatteten auch der Schriftführer Florian Pahl und Christopher Wiest für die Kindergruppe und die Jugendgruppe Rottweil ihren Bericht. Im Namen der Jugendgruppe dankte er den 2022 nach langjähriger Tätigkeit als Jugendleiter ausgeschiedenen Stefan Martin, Marcel Wydra und Max Saile. Den Kassenbericht legte Kassiererin Corina Daute vor, der die Kassenprüfer Christian Ponick und Steffen Ernst eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten. Seinen Bericht für die Alterswehr Rottweil gab Ehrenkommandant Rainer Müller ab.

Bei den Wahlen wurde Jürgen Sigrist der Gesamtfeuerwehr zur Wahl in den Feuerwehrausschuss vorgeschlagen und der Abteilungsausschuss, bestehend aus Abteilungsführung, Löschzugführern und Mannschaftvertretern neu gewählt. Zum krönenden Abschluss konnte Stadtbrandmeister Frank Müller zahlreichen Kameradinnen und Kameraden noch eine Beförderung aussprechen.