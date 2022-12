Feuerwehr in Rottweil

1 Die alte Drehleiter der Rottweiler Feuerwehr wird im Oktober 2023 genau 30 Jahre alt. Foto: Heidepriem

Stimmt der Gemeinderat zu, bekommt die Rottweiler Feuerwehr eine neue Drehleiter. Kosten: eine Million Euro. Das neue Modell schlägt das alte um Längen.















Rottweil - Nach 30 Jahren benötigt die Rottweiler Feuerwehr eine neue Drehleiter. Die soll mehr als eine Million Euro kosten, sie bietet jedoch gegenüber dem bisherigen Modell etliche Vorzüge. Insbesondere kommt die Feuerwehr damit auch in enge Gassen, die für das alte Gefährt stets unerreichbar blieben.

Genau 1 018 634 Euro und 30 Cent wird die neue Drehleiter inklusive des dazugehörigen Fahrzeugs kosten, dessen Anschaffung die Verwaltung dem Rottweiler Gemeinderat am Mittwoch empfehlen wird. Eingeplant waren ursprünglich 850 000 Euro. Die deutliche Preissteigerung komme aber wenig überraschend, sagt Stadtbrandmeister Frank Müller. "Das beobachten wir bei allen neu zu beschaffenden Fahrzeugen." Grund seien die gestörten Lieferketten in Folge der Corona-Pandemie und die Verzerrungen im Weltmarkt durch den Krieg in der Ukraine. Die Stadt Rottweil muss von den Gesamtkosten voraussichtlich rund 700 000 Euro tragen, etwa 300 000 Euro erhält sie als Zuschuss.

Weiterbetrieb lohnt nicht mehr

Die Neuanschaffung der Drehleiter steht schon länger auf dem Programm. "Alle zehn Jahre ist für diese Geräte eine umfassende Inspektion vorgeschrieben", berichtet Frank Müller, sie steht spätestens 2023 wieder an – dann ist die Drehleiter 30 Jahre alt. Die Prüfung sei aber derartig aufwändig, dass sie allein bereits mit bis zu 40 000 Euro zu Buche schlagen könnte. In der Rege lohne sich daher der Weiterbetrieb von Drehleitern nach drei Jahrzehnten nicht mehr. Nicht nur sei die Technik deutlich angegriffen, sie sei eben auch veraltet, erklärt der Stadtbrandmeister.

Die jetzt vorgesehene Drehleiter kann dementsprechend sehr viel mehr leisten als das bisherige Modell. Eine ihrer ganz besonderen Vorzüge: Das neue Fahrzeug verfügt über eine zusätzliche Hinterachslenkung. Schlagen die hinteren Räder bei der Fahrt um eine Kurve gegenläufig zu den vorderen ein, verkleinert sich der Wendekreis des Feuerwehrautos dramatisch. Damit kommen die Rettungskräfte mit der Drehleiter dann auch in enge Rottweiler Gassen wie die Lorenzgasse oder die Kaufhausgasse, die bisher praktisch unbefahrbar waren. Die Hinterräder können sich aber auch parallel zu den Vorderrädern ausrichten, das erleichtert es dem Fahrzeugführer, näher an ein Gebäude heranzufahren.

Größerer Rettungskorb beschleunigt Evakuierung

Weiterer Vorteil der neuen Drehleiter gegenüber der demnächst auszumusternden Gerätschaft: Der neue Rettungskorb ist wesentlich größer als der alte. "Da hatten zwei Feuerwehrleute Platz, und dann wurde es schon eng", sagt Frank Müller. In den neuen Rettungskorb passen dagegen fünf Personen, so dass zum Beispiel Menschen aus einem brennenden Gebäude sehr viel schneller evakuiert werden können. Dazu trägt auch bei, dass die neue Drehleiter über eine intelligente Elektronik verfügt, die zum Beispiel einen einmal absolvierten Fahrweg des Rettungskorbes speichern und dann bei Bedarf auf Knopfdruck beliebig oft wiederholen kann. Noch ein Vorteil: Die Fahrzeugkabine ist so ausgelegt, dass ein Feuerwehrmann sich das Atemschutzgerät bereits während der Fahrt anlegen kann. Auch das spart im Einsatz erheblich Zeit.

Tacho zeigt erst 31 320 Kilometer

Das alte Fahrzeug soll später verkauft werden, hohe Erlöse erwartet Frank Müller dafür allerdings nicht. Um die Antriebstechnik muss sich der künftige Besitzer aber kaum Sorgen machen: Der Tacho zeigt aktuell gerade mal 31 320 Kilometer. "Die Drehleiter ist zwar immer Bestandteil des Löschzugs", sagt Frank Müller, "aber große Entfernungen muss sie ja nicht zurücklegen."