1 Stephan Rößler präsentiert die frisch eingetroffene „Dunst“-Serie von Holger Bunk, die sich ab sofort im Besitz der Städtischen Galerie befindet. Foto: Mareike Kratt

„Ein Abend unter Freunden“ sollte es werden, der letzte Auftritt von Galerie-Leiter Stephan Rößler. Anhand einer Buch-Präsentation wurde im Uhrenindustriemuseum noch einmal deutlich, welche Lücken in der Kulturlandschaft jetzt zu füllen sind.









Link kopiert



„Auf einen letzten Apéro“ hatte das Museumsteam am Donnerstagabend mit dem „Freiraum“ im Uhrenindustriemuseum – bewusst – an einen denkwürdigen Ort eingeladen. Denn genau hier hätte sich ein Bereich des ursprünglich geplanten Bürk-Projekts abspielen sollen, hätte der Kommunikationsraum die Besucher des neuen Stadtmuseums zum Verweilen und Austauschen anlocken sollen. Doch bekannterweise wird das Projekt nicht mehr realisiert, und Stephan Rößler, Leiter der Städtischen Galerie und Mitverfechter des Stadtmuseums, kehrt der Stadt den Rücken und leitet ab Mai das Kunstmuseum in Reutlingen.