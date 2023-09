Bleiben Mülltonnen stehen, werden sie im Zollernalbkreis innerhalb der nächsten 24 Stunden geleert – in der Regel zumindest. So können sich Bürger informieren.

Mehrfach blieben im Zollernalbkreis in vergangener Zeit Mülltonnen stehen, wurden verspätet geleert. Unsere Redaktion hat nachgefragt, weshalb das so ist.

Wie häufig kommt die Müllabfuhr im Landkreis später? Das Landratsamt führt dazu bislang keine Statistik. „In der Urlaubszeit kann es vermehrt zu Verspätungen kommen“, berichtet Sprecherin Marisa Hahn unserer Redaktion.

Beispiel Bisingen: Dort wurden Ende August Rest- und Biomüll statt am Montag erst am Donnerstag geholt. Es war nicht das erste Mal, dass der Müll stehen blieb. Was ist der Grund? „Der Landkreis hat die Sammlung von Restmüll und Bioabfall an ein Unternehmen vergeben“, heißt es dazu aus dem Landratsamt. „Dieses konnte aufgrund von Personalausfällen und des zunehmenden Personalmangels nicht alle Fahrzeuge zur Entleerung der Tonnen besetzen.“

Wie stark machen sich Personalausfälle und -engpässe bemerkbar? Bei der öffentlichen Abfuhr werden laut Landratsamt im Zollernalbkreis regelmäßig rund 130 000 Rest- und Biomüllbehälter entleert. Urlaub und gleichzeitige Krankheitsfälle, aber auch technische oder logistische Schwierigkeiten können zu Ausfällen führen. Im Winter kommt es „witterungsbedingt immer wieder in einzelnen Gemeinden oder Bezirken zu Verzögerungen im Abfuhrrhythmus“, so Hahn.

Ist im Zollernalbkreis unterm Strich dennoch ausreichend Personal für die Müllabfuhr vorhanden? „Wie in anderen Branchen klagen die privaten Entsorgungsunternehmen über Personalmangel, insbesondere bei Kraftfahrern“, betont die Sprecherin. Im Zollernalbkreis sei bislang jedoch eine regelmäßige Abfuhr mit zeitnahen Nachholterminen gewährleistet.

Wohin können sich Bürger wenden, wenn der Müll auch am nächsten Morgen noch vor der Tür steht? „In der Regel werden die Touren innerhalb der nächsten 24 Stunden nachgefahren, heißt es aus dem Landratsamt“. Hahn: Vereinzelt könne sich derzeit die Leerung der Tonnen um weitere Tage verzögern, „da neben den nachzuholenden Leerungen immer die aktuellen Leerungen in anderen Bezirken parallel durchgeführt werden müssen.“ Die Tonnen sollten in diesen Fällen so lange am Straßenrand stehen bleiben, bis sie geleert sind – „allerdings so, dass sie den Gehweg nicht blockieren und niemanden gefährden“.

Wie werden die Bürger über verspätete Abfuhren informiert? Betroffene in den jeweiligen Bereichen werden durch Push-Nachrichten über die Abfall-App informiert, wenn sie diese installiert haben. Diese App „Abfall ZAK“ setzt der Landkreis seit Anfang 2022 ein. Sämtliche Abfuhrtermine können darin abgerufen werden.

Wohin können sich Bürger wenden? Bei Fragen oder Problemen bezüglich der öffentlichen Abfuhr steht die Abfallberatung der Landkreisverwaltung zur Verfügung. Erreichbar ist sie unter den folgenden Rufnummern: 07433/92 13 21, -16 61,-13 71, -13 81 und -13 82.