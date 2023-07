Zahlreiche Mülltonnen bleiben im Zollernalbkreis aktuell erneut stehen und werden nicht oder erst verspätet geleert. Schuld daran ist die aktuelle Personallage bei der Müllabfuhr: „Aufgrund von hauptsächlich Personalausfällen konnten nicht alle Fahrzeuge zur Entleerung der Tonnen besetzt werden“, wie Marisa Hahn, eine Sprecherin des Landratsamtes auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

Bisingen, Albstadt-Ebingen, Tailfingen und Albstadt-Burgfelden bisher betroffen

Am Montag war Bisingen betroffen, diese Müllabholung sei aber bereits am darauffolgenden Dienstag nachgeholt worden. Am Montag und Dienstag seien auch in Albstadt-Ebingen und Tailfingen in vereinzelten Straßen Mülltonnen nicht abgeholt werden. Im Laufe des Dienstagnachmittags seien diese geleert worden.

Auch in Albstadt-Burgfelden konnte der Müll am Dienstag nicht rechtzeitig abgeholt werden. „Die Tonnen werden zeitnah nachgefahren“, sagt Hahn.

Die Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Orten im Zollernalbkreis seien durch eine Push-Nachricht auf dem Handy über die Abfall-App informiert worden.