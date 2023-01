Abfuhr in Bisingen

Die Müllabfuhr kam in Bisingen teils verspätet.

Inmitten von Eis und Schnee sind am Montag in Bisingen Mülltonnen stehen geblieben. Diesmal schuld: das Winterwetter.















Bisingen - Zahlreiche Restmülltonnen sind am Montag in Bisingen nicht geleert worden. "Die Abholung des Restmülls hat sich wegen der aktuellen Wetterlage verzögert", wie ein Sprecher des Landratsamts unserer Redaktion mitteilte.

Im Lauf des Dienstagvormittags sollten die Tonnen, die am Montag nicht abgeholt wurden, geleert worden sein. Auch in den vergangenen Monaten kam es aufgrund des Winterwetters ab und an zu Verzögerungen.

Abfallberatung informiert

Anwohner können sich bei Problemen und Fragen an die Abfallberatung des Landratsamtes wenden, Telefon 07433/92 13 71, -13 81 und -13 82.