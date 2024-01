A8 bei Remchingen: Luchs in Baden-Württemberg von Auto überfahren

1 Im Südwesten ist der Luchs sehr selten. Foto: dpa/Alexander Heinl

Der Luchs ist in Baden-Württemberg sehr selten. Erst kürzlich wurde Weibchen Finja extra ausgewildert, um Nachwuchs zu kriegen. Nun ist ein männliches Tier getötet worden.









Ein männlicher Luchs ist auf der Autobahn A8 bei Remchingen (Enzkreis) überfahren worden. Dies teilte das Landratsamt am Freitag mit. Das getötete Tier mit der Bezeichnung B962 war 2022 im Schweizer Jura geboren worden. In Baden-Württemberg wurde es erstmals im Oktober letzten Jahres bei Häusern im Landkreis Waldshut nachgewiesen und im November und Dezember war es jeweils einmal in Baden-Baden in eine Fotofalle getappt.