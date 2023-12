Wildtiere in Baden-Württemberg: Gibt es bald Luchs-Babys im Schwarzwald?

Wildtiere in Baden-Württemberg

5 Die Luchskatze Finja rennt nach dem Öffnen der Transportbox in den verschneiten Schwarzwald. Foto: dpa/Uli Deck

Finja heißt die Luchskatze, die nun im Nordschwarzwald ausgewildert wurde. Sie soll endlich für Nachwuchs sorgen und zur Stammmutter einer neuen Luchspopulation im Südwesten werden.









Link kopiert



Unter großer Geheimhaltung ist an diesem Freitag das junge Luchsweibchen Finja im Nordschwarzwald ausgesetzt worden. Eine genauere Verortung gibt das Forstministerium in Stuttgart nicht bekannt, damit sich die Katze ungestört von Luchstouristen oder Luchsgegnern an ihre neue Heimat gewöhnen kann. Finja könnte zur Stammmutter einer neuen Luchspopulation im Land werden, im günstigsten Fall könnte es schon im kommenden Frühjahr erstmals nach mehr als 170 Jahren wieder Nachwuchs im Südwesten geben.