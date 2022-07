2 Volker Fritz (links) freut sich über den Spendenscheck. Neben ihm freuen sich Nicole Fischer und Werner Wolf mit ihm. Foto: Schölzel

Die Bildung im Vordergrund: Der 1. FC Köln übergab der Stadt Villingen-Schwenningen eine Spende über 9200 Euro. Zwei Projekte profitieren nun davon.















Villingen-Schwenningen - Die Stadt VS hat nun einen Fan mehr: Dabei handelt es sich um keinen geringeren als den Fußballverein 1. FC Köln. Dieser hat nun sowohl das Jugendhaus Spektrum in Schwenningen als auch die Stadtbibliothek VS mit einer Spende von zusammen 9200 Euro bereichert.

Momentan befindet sich das Team des 1. FC Köln im Trainingslager in Donaueschingen. So habe man recherchiert, welchen Institutionen mit Spenden unter die Arme gegriffen werden soll und sei so auf die Projekte der Stadtbibliothek und das Jugendhaus gestoßen. "Mit dem Fußball als Handwerk und unserer Stiftung stehen wir eher auf der Sonnenseite des Lebens, viele Spieler verdienen sehr viel Geld. Als Gast im Landkreis wollten wir uns daher erkenntlich zeigen und die Bühne des Fußballs nutzen um etwas Gutes zu tun", so Werner Wolf, Präsident des 1. FC Köln.

Der Bildung zuliebe

Das Projekt der Stadtbibliothek "Bücher auf Räder" und das Jugendhaus seien dabei naheliegend gewesen: "Bildung steht im Vordergrund, egal ob in Büchern oder im Umgang mit Jugendlichen", so Wolf.

Die 3500 Euro der Stadtbibliothek wird sogleich in ein Lastenfahrrad investiert, das Bücher zu den Bürgern bringen soll. Volker Fritz, Leiter der Stadtbibliothek, zeigte sich dankbar: "Das Lastenfahrrad haben wir dringend gebraucht."