In der Region war am Wochenende einiges geboten. Ob Theateraufführungen, Konzerte oder Ausstellungen - wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Die Menschen waren Freitag bis Sonntag wieder sehr unternehmenslustig: Vor allem zahlreiche Theateraufführungen lockten ein breites Publikum an.

Nachfolgend eine Auswahl an Veranstaltungen in der Region.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Zahlreiche Gäste lockte die Retro.active-Messe in den Klosterhof in Villingen-Schwenningen. Viele schwelgten in Erinnerungen.

Ein abwechslungsreiches Konzert brachten der Männergesangverein und Musikverein Sunthausen am Samstag auf die Bühne.

Kreis Rottweil

Die Sulzer Stadthalle war Veranstaltungsort für einen unvergesslichen, begeisternden und bunten Mix einer einzigartigen Musical-Gala und nahm die Besucher mit auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Musicalgeschichte.

Am Freitag feierte das neue Stück des Zimmertheaters Rottweil „Baby du hast den Fallschirm vergessen…“ vor ausverkauftem Haus Premiere.

Mehrere Kenner, Interessierte und Heimatverbundene schauten am Freitag im Museum am Markt in Schiltach vorbei um bei der Ausstellungseröffnung Eduard Trautwein dabei zu sein.

Zollernalbkreis

Eine eindrucksvolle Klangkulisse wusste Kantor Steffen Mark Schwarz beim Auftaktkonzert der Ebinger Marktmusik in der Martinskirche zu erzeugen.

Etwa 200 Gäste haben bei der „Country Night“ des Country Club Albstadt das Tanzbein geschwungen – ausnahmsweise in der Festhalle Ebingen. Die Band „Silver Highway“ sorgte mit ihrem breitgefächerten Repertoire für beste Stimmung.

Kreis Freudenstadt

Zum ersten Mal fand die Familienmesse „FamFAIR“ unter dem Motto „ von der Region für die Region“ im Kurhaus in Freudenstadt statt. Das Angebot der 31 Aussteller schauten sich auch junge Familien gerne an.

„Rente al dente“ – ein Theaterstück, das auch in der Gegenwart Realitäten beschreiben könnte. Die Theatercrew um Waltraud Pfeffer zeigte mit diesem Theaterstück in Dettensee auf, was einem Rentner alles passieren kann.

Kreis Calw

Am Samstag fand zum ersten Mal das „Bieselsberg Metal Meeting“ statt. Neben den aus dem Ort stammenden Bands Dead Men’s Diner (Trash Metal) und Maggotor (Metal) traten auch Five’O’Seven (Hard Rock) aus Balingen und die überregional bekannten Fateful Finality (Trash Metal) aus Calw auf.

Rock im Doppelpack und ordentlich auf die Ohren gab’s in der Ostelsheimer Festhalle. Das Motto lautetet „O’heim rockt“. Die einheimischen Bands „Stockweggle“ und „Kuglfuhr“ begeisterten 450 Besucher. Das Konzert war ausverkauft.

Ortenaukreis

Das Abschiedskonzert von Florian Haas nach 21 Jahren als Dirigent des Dinglinger Musikvereins im Parktheater endete am Samstagabend spektakulär. Mehrfach erhoben sich die zahlreichen Besucher, um das Können des Ensembles zu honorieren.

DLRG und die Stadt Lahr haben am Samstag zu Spiel, Spaß und Trainings eingeladen. Anlass war der 50. Geburtstag des Lahrer Hallenbads, das unter anderem mit einer Ausstellung im Foyer gefeiert wird.

Das Benefizkonzert der Kapelle „Die Wälder Böhmischen“ zugunsten der diesjährigen Bärenkinder in Hornberg war ein riesiger Erfolg.