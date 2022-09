1 Der glänzend aufgelegte HBW-Akteur Daniel Thor Ingason (links) ließ sich auch von Großwallstadts Dino Corak nicht aufhalten. Foto: Eibner/Dudek

Der HBW Balingen-Weilstetten hat das Spitzenspiel der 2. Liga gewonnen und seine weiße Weste behalten. Gegen Großwallstadt ging es aber hoch her.















Am Samstag besiegte der HBW Balingen-Weilstetten vor 1987 Zuschauern in der heimischen SparkassenArena den Altmeister TV Großwallstadt denkbar knapp mit 28:27 (16:17).

Nichts für schwache Nerven

Die Partie zwischen dem Spitzenreiter HBW und dem Tabellenzweiten war mal wieder nichts für schwache Nerven. Zum vierten Mal in dieser Saison mussten die Fans bis zum Schluss zittern, zum dritten Mal gewannen die Schützlinge von Trainer Jens Bürkle mit nur einem Treffer Vorsprung. "Ich bin mega stolz auf die Truppe", strahlte der 41-jährige Übungsleiter.

Hiobsbotschaft vor Spielbeginn

Denn nur wenige Stunden vor dem Anpfiff hatte ihn die Hiobsbotschaft erreicht, dass Spielmacher Filip Vistorop wegen einer Verletzung nicht spielen könne. Da auch Lukas Saueressig noch für Wochen ausfällt, rückte Elias Huber aus der zweiten Mannschaft in den Kader und fungierte über die volle Distanz als Regisseur. Er habe seine Aufgabe mit Bravour gelöst, bescheinigte ihm Bürkle, und in der Endphase sogar noch einen wichtigen Treffer beigesteuert.

Jona Schoch fällt aus

Eigentlich sollte auch Felix Danner das Bett hüten. Doch der Kapitän stellte sich in den Dienst der Mannschaft und musste viel länger auf die Platte als die zweimal fünf Minuten, welche sich Bürkle gewünscht hatte. Denn im Laufe der Partie fiel erst Jona Schoch aus, der nach einem Gesichtstreffer über Schwindel klagte.

Tobias Heinzelmann muss ins Krankenhaus

Und ganz schlimm erwischte es Kreisläufer Tobias Heinzelmann, der bei einem Gegenstoß in der 52. Minute hart in die Mangel genommen wurde und ohnmächtig auf dem Boden liegen blieb. Er musste vom DRK mit einer Trage vom Spielfeld gebracht und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Immerhin brachte er trotzdem noch den Ball im gegnerischen Gehäuse zur so wichtigen 25:24-Führung unter.

Zweimal Rot gegen Großwallstadt

Das Schiedsrichtergespann reagierte mit einer direkten Roten Karte für TVG-Kapitän Florian Eisenträger. Bereits in der 20. Minute war Finn Wullenweber wegen eines Schlags ins Gesicht von Schoch suspendiert worden. Eine Rote Karte, die auch für Gästetrainer Igor Vori in Ordnung ging. Es war kein brutales, aber ein sehr intensives, kampfbetontes Spiel, in dem die Abwehrreihen den Ton angaben. Immer wieder gab es Unterbrechungen und Wischpausen, so dass alleine die erste Halbzeit 51Minuten dauerte.

Zur Pause die Gäste vorn

Beide Teams hielten sich die Waage, mit einem Tor in allerletzter Sekunde behauptete der TV Großwallstadt eine knappe 17:16-Pausenführung. Mit einem Doppelschlag brachte der überragende Daniel Thor Ingason – "Ich glaube, so gut habe ich ihn im Angriff noch nie gesehen", so Bürkle voll des Lobes über den Rückraumlinken – seine Farben mit 18:17 in Front, kurz danach lag der HBW aber wieder mit zwei Toren zurück.

Keeper Mario Ruminsky hält Sieg fest

Keeper Mario Ruminsky wurde immer mehr zum Faktor und weil auch Linksaußen Oddur Gretarsson einen Sahnetag erwischt hatte, gelang die Wende, als der Isländer in der 59. Minute zum 28:26 einnetzte und den vierten Sieg im vierten Spiel klarmachte.

Jens Bürkle stolz auf seine Mannschaft

Gästetrainer Vori lobte den Charakter seiner Mannschaft, die bis zur letzten Minute gekämpft und auch die Roten Karten tapfer wegesteckt habe. In einer vollen Halle zu spielen, erzeuge einen immensen Druck. Er sei sehr stolz, einen unangenehmen Gegner geschlagen zu haben, der schon zwei Favoriten aus dem Weg geräumt habe, sagte Bürkle: "Was für eine Schlacht."

HBW Balingen-Weilstetten – TV Großwallstadt 28:27 (16:17)

HBW Balingen-Weilstetten: Sejr (1.-20., 2 P.), Ruminsky (21.-60. 10 P); Ingason (9), Gretarsson (8/4), Strosack (5), Heinzelmann (3), Huber (1), Linhares (1), Schoch (1), Danner, Todorovic, Hildenbrand (n.e.), Schüler (n.e.), Volz (n.e.), Wagner (n.e.).

TV Großwallstadt: Minerva (1), (1.-21., 2 P.), Boukovinas (22.-60., 8 P.); Bandlow (5), Kammlodt (5), Munzinger (4), Corak (3), Eisenträger (3), Schauer (2), Stark (2), Schalles (1), Wullenweber (1), Babarskas.

Rote Karten: – / Wullenweber (20.), Eisenträger (52.).

Zwei Minuten: Danner, Heinzelmann, Huber, Ingason, Linhares – Babarskas (2), Kammlodt, Munzinger, Schalles, Wullenweber.

Nächstes Spiel: HBW Balingen-Weilstetten – HC Motor Zaporizhzhia, Montag, 3. Oktober, 17 Uhr, SparkassenArena Balingen.