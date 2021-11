1 An dieser Stelle kam der 17-Jährige von der Fahrbahn ab und landete in der Hangböschung nachdem er den Baum im Vordergrund gefällt hatte. Foto: Wegner

Auf die Suche nach zwei vermissten Autoinsassen hatten sich am Samstag gegen 18 Uhr auf einer Gemeindeverbindungsstraße Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst machen müssen, nachdem ein beschädigtes Auto entdeckt worden war. Warum die beiden zunächst die Unfallstelle verlassen hatten, wurde am Sonntag klar: Es war ein 17-Jähriger am Steuer.















Link kopiert

Schiltach-Hinterlehengericht - Ein BMW-Fahrer war, wie berichtet, am Samstagabend gegen 18 Uhr auf dem schmalen Gemeindeverbindungsweg zwischen dem Weiler Hinterholz und der Bundesstraße 462 bei Schiltach-Hinterlehengericht von der Straße abgekommen und in einem Steilhang zwischen mehreren Bäumen zum Stehen gekommen.

BMW raucht noch

Ein Autofahrer, der an der Unfallstelle vorbeikam, hatte den noch rauchenden 3er-BMW bemerkt, in dem jedoch keine Insassen mehr waren. Deswegen fuhr er zurück zur Bundesstraße, bis es wieder Handy-Empfang gab, um Polizei und Feuerwehr zu alarmieren. Mit vier Fahrzeugen und 23 Angehörigen war die Feuerwehr Schiltach angerückt, um nach den jungen Männern, die nach Auskunft des Fahrzeughalters als Insassen in Frage kamen, aber spurlos verschwunden waren, zu suchen.

Eine Stunde später eingetroffen

Etwa eine Stunde nach dem Unfall kamen die gesuchten, aber unversehrten 17 und 18-Jährigen Insassen zu Fuß an die Unfallstelle zurück. Sie waren vom Unfall sichtlich benommen und verwickelten sich auch gegenüber der Polizei in Widersprüche. Erst am Sonntag stellte sich heraus, dass zum Unfallzeitpunkt der 17-Jährige am Steuer gewesen war, der keinen Führerschein besitzt. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 3000 Euro. Die Polizei stellte das Auto zum Zwecke der weiteren Ermittlungen zunächst sicher.