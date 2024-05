1 Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist von einem alkoholisierten Lastwagenfahrer am Mittwochnachmittag auf der B 463 bei Lautlingen verursacht worden.









Link kopiert



Der 53-Jährige fuhr kurz nach 15 Uhr mit einem Sattelzug die Bundesstraße von Albstadt kommend in Richtung Balingen entlang. Etwa einen Kilometer nach Lautlingen kam er mit seinem Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst im unbefestigten Seitenstreifen weiter. Anschließend fuhr er die Leitplanke nieder und schlitzte sich hierbei drei Reifen seines Aufliegers auf. Nachdem er sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn gelenkt hatte, fuhr der Mann noch mehr als 200 Meter weiter. Erst als sich die Reifen von der Felge gelöst hatten, hielt der Fahrer am Fahrbahnrand an.