Zollernalbkreis Gewalt gegen Polizisten und Helfer nimmt zu

Polizeipräsident Gerhard Regele informierte in der Kreistagssitzung über die aktuelle Entwicklung. "Ausgerechnet die, die helfen wollen, werden angegriffen", sagte Regele. Insgesamt 51 Attacken auf Rettungskräfte wurden im vergangenen Jahr registriert, davon 29 unter Alkoholeinfluss. Tendenz: Seit Jahren steigend. Was die Angriffe auf Polizeibeamte angeht, ist die Zahl sogar noch höher: Bei 92 Attacken sind laut Regele 50 Polizeibeamte leicht und einer schwer verletzt worden.

Was ist zu tun? Durch den Einsatz von Bodycams verspreche man sich einen Rückgang der Gewalt, erklärte der Polizeipräsident: "Es wird ständig gefilmt, und die Aufzeichnung wird alle 60 Sekunden überschrieben." Im Notfall könne auch länger aufgezeichnet werden. Solche Aufzeichnungen könnten dann erst nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gelöscht werden. Die Polizisten selbst hätten keinen Zugriff darauf. Das sei wichtig, weil die Aufzeichnungen möglicherweise als Beweismaterial vor Gericht verwendet werden müssten, und weil auch ein etwaiges Fehlverhalten von Polizisten dokumentiert werde.

Als "relativ gering" bezeichnete Regele die Anzahl der Straftaten gegen das Leben: Insgesamt wurden im Jahr 2016 sieben Taten registriert, die Aufklärungsquote liegt bei 100 Prozent. Allerdings sei bereits sein erster Arbeitstag als Polizeipräsident ein Sprung ins kalte Wasser gewesen: "Mir wurde mitgeteilt, dass in Hechingen jemand erschossen worden sei. Ich dachte bis dahin, dass so was nur in einer Großstadt passiert."