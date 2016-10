Zimmern Kreisverkehre müssen ausgebessert werden

Zimmern o. R. Seit Sommer 2015 ist die neue Ortsmitte Zimmern nach umfangreicher Sanierungen fertig. Am "Adler" und am Ortseingang von Rottweil her kommend, beim Haus Leichtle, geht es für Autofahrer seither rund in den zwei neuen Kreisverkehren. Gut ein Jahr später weisen allerdings beide Kreisel Mängel auf. Diese werden derzeit ausgebessert. Seit Mitte vergangener Woche kommt es daher zu Verkehrsbehinderungen auf der Ortsdurchfahrt.