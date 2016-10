Winterlingen Simon Müller ist deutscher Vizemeister

Winterlingen/Friedrichroda. Künftig spielt Simon Müller nur noch Steel-Dart, denn das spielen die Profis – Legenden wie Phil Taylor, das größte Vorbild des 13-jährigen Winterlingers, der durch Zufall sein Talent für Dart entdeckt hat und sich seitdem schnell weiterentwickelt. Beim E-Dart, den Würfen auf eine elektronische Scheibe, zählt diese selbst die Ergebnisse. Simon Müller jedoch will nicht nur seine ruhige Hand, sondern auch seine kleinen grauen Zellen trainieren und konzentriert sich – auch aus diesem Grund – nun auf Steel-Dart, die Würfe mit Stahlpfeilen. Bei der Deutschen Meisterschaft des Deutschen Dartsportverbands (DDSV) hat der Winterlingen das mit besonders großem Erfolg getan und sich in seiner Klasse "U15/5001 Master Out" gegen mehr als 50 Teilnehmer durchgesetzt. Nur einem musste er sich im Finale schließlich geschlagen geben: dem amtierenden Europameister David Nachrainer aus Cham. "Zunächst war er enttäuscht", berichtet Simons Vater Klaus Müller, der zusammen mit seiner Frau Manuela und dem Betreuer Thomas Kromer in Friedrichroda dabei war, "aber dann hat er sich doch über den zweiten Platz gefreut." Immerhin spielt der Schüler, der im März 14 Jahre alt wird, erst seit seinem zwölften Geburtstag. Umso erstaunlicher: Im Dartverband Oberschwaben (DVOS) führt Simon Müller inzwischen die Jugendrangliste an und ist bundes- und landesweit aktiv. Sein Team sind die Moskitos Ertingen und sein nächstes Ziel die Europameisterschaft im E-Dart in der Altersklasse U15 – sie findet im August 2017 in Slowenien statt.

Manuela und Klaus Müller helfen mit, sind viel mit ihrem Sohn unterwegs und unterstützen ihn nach Kräften. Schließlich ist sein Ziel die Premier League, neben der Weltmeisterschaft das populärste Dart-Turnier überhaupt. Und wer Simon Müller beim Spiel erlebt hat, hat keinen Zweifel daran: Der ehrgeizige Winterlinger hat allemal das Zeug dazu, es nach ganz oben zu schaffen.