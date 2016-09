Winterlingen Schulgebäude wird zur Baustelle

Notwendig sei diese Maßnahme ohnehin, wie Bürgermeister Michael Maier befand. Insgesamt stieß der Vorschlag auf Zustimmung bei den Gemeinderäten. Roland Heck stellte in den Raum, dass der geplante Freisitz ohne Überdachungslösung wohl eher selten genutzt werden könne. Außerdem sei die Sanierung des Dachs sicherlich bald zwingend notwendig. Bürgermeister Maier erklärte, die konkrete Umsetzung des Freisitzes sei noch offen. Rainer Pfersich gab zu bedenken, dass bald auch Kosten für bauliche Maßnahmen für die Realschule und die Kleinkindbetreuung auf die Gemeinde zukommen werden.

Wichtig war den Gemeinderäten auch, dass die Lösung zukunftsfähig ist. Bürgermeister Maier beruhigte: Die Schule werde perspektivisch zweizügig bleiben, aber selbst dann, wenn ein plötzlicher Run einsetzen sollte, gäbe es ausreichend Möglichkeiten, weitere Klassenzimmer im Kellergeschoss oder dem alten Schulgebäude zu nutzen. Dietmar Abt regte an, eine vernünftige Lösung für die Toiletten zu finden – zwei bis drei Toiletten im Gebäude für rund 200 Schulkinder seien zu wenig, denn das WC, für das man über den Hof gehen müsse, sei den Jungen und Mädchen unangenehm. Bauamtsleiter Frank Maier erklärte, man werde versuchen, so viele Toiletten wie möglich zu realisieren.

Anton Blau verwunderte sich darüber, dass so teure Baumaßnahmen nötig seien, um die halbe Kinderzahl unterzubringen. Roland Heck und Ortsvorsteher Ewald Hoffmann äußerten sich verstimmt darüber, dass kein Vertreter der Schulleitung bei der Sitzung anwesend war. Bürgermeister Maier erklärte, er habe die Sitzungsvorlage im Vorfeld mit der Schulleitung besprochen. Beschlossen wurde nach langer Aussprache schließlich: Das Raumkonzept und die Teilsanierung des Musiksaalgebäudes mit 416 000 Euro werden umgesetzt. Zum Schuljahr 2017/ 2018 soll die Ganztagesschule eingeführt werden. Viel Zeit bleibt also nicht mehr, zumal der Umbau nicht vollständig in den Ferien erledigt werden kann.