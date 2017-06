Winterlingen Die "Löwen" sorgen für Sorgenfalten

Zum dritten Mal findet am Samstag und Sonntag, 24. und 25.Juni, im Stadion Winterlingen das überregionale Fußballturnier "Südgipfel" statt. doch die diesjährige Auflage steht unter schwierigen Vorzeichen: Eigentlich dachten die Organisatoren um Ex-Bundesligaprofi Egon Flad und Winterlingens Bürgermeister Michael Maier, dass alles in trockenen Tüchern ist und mit Regionalligateams wieder ein hochkarätiges Teilnehmerfeld am Start ist.