Wildberg Sieger haben eine Sekunde Vorsprung

Die acht teilnehmenden Teams, bei denen immer mindestens eine Frau mit im Boot sitzen musste, lieferten sich spannende Wettkämpfe, bevor sich schließlich die Titelverteidiger von der Stadtkapelle und das Kanu des Wildberger CVJM im Finale gegenüberstanden. Nur mit einer Nasenlänge Vorsprung und in einer neuen Rekordzeit von 2:41 Minuten erreichte das Team des CVJM das Ziel. Im Rennen um den dritten Platz setzte sich das Team des Wildberger Flugsportvereins mit deutlichem Vorsprung gegen den TSV Wildberg durch.

Wie schon vor zwei Jahre diente die Kanu-Regatta wieder einem guten Zweck: Floss der Erlös bei der Debüt-Regatta noch in die Renovierung der Wildberger Martinskirche, so kommt die zweite Martins-Regatta einer ambulanten Krankenstation im Kinderheim Nethanja Narsapur in Indien zugute. In entlegenen Dörfern der Region Andhra Pradesch wird den ärmsten Dschungel-Bewohnern damit die dringend notwendige medizinische Versorgung ermöglicht.

Und so konnte jeder Besucher mit einem Spenden-Einsatz auf den Sieg eines bestimmten Bootes seiner Wahl setzen, wobei der Erlös an das Kinderheim in Indien fließt. Großer Favorit im Vorfeld war das Kanu der Stadtkapelle, auf das 90 von insgesamt 412 Spendenbons gesetzt wurden. Unterm Strich kamen dabei 2117 Euro für die gute Sache zusammen.