Wildberg Mit der VHS an die Grenze gehen

Die Reihe der Erzählcafés wird fortgesetzt. Moderiert von VHS-Leiterin Angela Anding dürfen sich die Besucher im Jugendtreff dieses Mal über die individuelle Bedeutung eines Hobbys austauschen.

Für Kinder ab zehn Jahren bietet die Jugendkunstschule – eine Abteilung der VHS – ein Künstekarussell an. JKS-Dozenten führen in Workshops in die Kunst des Druckens, des Filzens und des Tonens ein. Wer von Hand ansehnliche Schreiben verfassen will. kann im Kalligrafie-Kurs von Franz-Karl Ziska Schriftenmalerei erlernen.

Im Rahmen der Gläsernen Produktion öffnet die RAS Reinhard Maschinenbau GmbH die Pforten ihres 13 000 Quadratmeter großen Produktionswerks in Effringen.

Des Weiteren steht die zweite Etappe der Grenzwanderung im Terminkalender, die die VHS in Zusammenarbeit mit den Schwarzwaldvereins-Ortsgruppen im Wildberger Stadtgebiet veranstaltet. Unter Leitung von Rainer Peuckert startet man wieder im Effringer Brunnenweg, wandert dieses Mal aber "in die andere Richtung" der Wildberger Gemarkungsgrenze entlang.

Schwarzwaldguide Bärbel Dürr erklärt den Mitwanderern einer Exkursion "die Bedeutung der Bäume für unsere Vorfahren", wobei der religiös-mystische Aspekt im Vordergrund steht.

In Kooperation mit dem Verein der Kräuterpädagogen Baden-Württemberg bietet die VHS darüber hinaus eine Ausbildung zum "Wildpflanzenpädagogen" an. In fünf zweitägigen Blöcken werden den Teilnehmern Wissen über die wichtigsten Wildpflanzen, Grundlagen der Botanik, Ökologie und des Naturkreislaufes, Kenntnisse über Pflanzeninhaltsstoffe und dergleichen mehr vermittelt. Die Leitung hat Martina Schwarzburger.

Alle Programmpunkte sind mit Terminen, Veranstaltungsorten und Anmeldemodalitäten im neuen Programmheft aufgelistet, das an zahlreichen Orten – beispielsweise in Rathausgeschäftsstellen – bereitliegt und auch auf der Homepage der VHS Oberes Nagoldtal (www.vhs-nagold.de) eingesehen und als PDF-Datei heruntergeladen werden kann. Informationen vor Ort gibt es im Wildberger Rathaus unter Telefon 07054/20 11 03.