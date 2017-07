Wildberg Gemeinsam für die musische Bildung

Singpausen in der Grundschule

Zwei weitere Projekte werden durch die Spende von Oben Auf ebenfalls gefördert. In der Grundschule Wildberg-Effrigen werden in der 1. bis 3. Grundschulklasse Singpausen nach der sogenannten "Ward-Methode" angeboten. Einmal in der Woche bieten die Musikschullehrerinnen Kaoru Minamiguchi und Ursula Staenglen dieses 20-minütige Singen an. Hierbei wird nach den Methoden der amerikanischen Musikpädagogin Justin Bayard Ward das Singen durch Bewegung und den Einsatz des eigenen Körpers vermittelt. So werden Stimme und Gehör ausgebildet, Rhythmus erlernt und Freude am Gesang für alle Kinder transportiert.

Das dritte Projekt nennt sich "I-KUH Instrumentenkarussell" und findet in der 2. Grundschulklasse der Grundschule Wildberg-Effrigen statt. Dabei besuchten fast alle Lehrkräfte der Musikschule Wildberg die Grundschulen und stellten ihre Instrumente vor. Integriert in den Unterricht konnten die Kinder im Laufe der Zeit mehrere Musikinstrumente kennenlernen und ausprobieren.

Der Vereinsvorsitzende von Oben Auf, Hans Peter Häusser, der früher selbst mit Flötenspielen anfing und danach auf Trompete umgestiegen ist, berichtete von den Fördermaßnahmen des Vereins, der verschiedene Projekte unterstützt, nicht nur in Schulen, auch schon in Kindergärten. Er ermunterte die Grundschüler, auf jeden Fall mit der Musik weiterzumachen. "Das Tolle in Wildberg ist, dass man in der Schule mit dem Musizieren anfangen kann, danach geht’s in der Musikschule weiter und wer möchte, spielt dann in der Stadtkapelle mit", erzählte er begeistert.

Auch Bürgermeister Bünger freute sich über die guten Angebote im musikalischen Bildungsbereich, die er gerne gemeinsam mit dem Gemeinderat unterstützt. Er war erstaunt über die Lernerfolge, die an den Wildberger Schulen mit der musikalischen Frühförderung durch Grundmusikalisierung in Zusammenarbeit mit der Musikschule möglich sind. Für Rektorin Heike Müller gehört Musik zur Allgemeinbildung: "Hier bringen sich die Schüler ein, sie musizieren gemeinsam und das ist eine tolle Einrichtung für unsere Schule."