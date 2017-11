Waldachtal Erschwinglicher Mittagstisch ist der Renner in Tumlingen

Eine überwältigende Resonanz findet die Mittagessen-Woche bei Besuchern aus ganz Waldachtal und Umgebung. Nur 4,50 Euro für eine komplette Mahlzeit inklusive Mineralwasser findet großen Zuspruch bei allen Bevölkerungsschichten: Vom Schüler bis zum Arzt und Pfarrer.

Der 87-jährige Malermeister Gerhard Martini, der sich an Zeiten erinnert, als man noch nicht so verwöhnt war, fühlt sich rundum wohl: "Für mich ist das Linsen-Spätzle-Gericht hervorragend. Das bin ich gewohnt. Das hat meine Mutter schon gekocht." Leo Störzer aus Salzstetten ist extra von Salzstetten nach Tumlingen zu Fuß gelaufen: "Ich bin positiv überrascht, wie viele Leute es hier hat", sagte er gestern. Schenke-Nachbar Pfarrer Markus Arnold bringt es auf einen Nenner: "Gutes Essen, tolle Atmosphäre, nette Leute treffen." Das treffe den Nerv der Einwohner. "Es gibt Leute, die essen nicht gern allein zu Hause." Helfer Edgar Hirth aus Lützenhardt lobt die Einrichtung im Nachbarort: "Hier haben sie immer gute Ideen, um Leben in den Ort zu bekommen. Das imponiert mir. Ich helfe gern." Die Räume müssen schon bis in das alte Schulhaus hinein erweitert werden. Glücklich ist das Vorstandsteam, dass sich so viele Helfer freiwillig melden. Carla Dikkers: "Wir erfahren so große Unterstützung." Organisatorin Regina Martini lobt das eingespielte Team. In Ausschank, Küche und Service engagieren sich diese Woche neben den Küchenchefs Heinz Kratzer, Heinz Wolber, Gerhard Kirschenmann und Bernd Storch ehrenamtlich: Bernhard Baur, Carla Dikkers, Edgar Hirth, Rolf Emele, Margret Fetscher, Louise George-Kratz, Gaby Lemle, Regina Martini, Tanja Martini, Bernd Mettler, Dafina Qorri, René Rouquette, Karl Schillinger, Margret Störzer, Manuela Walter, Rolf-Dieter Wasem und Sabine Wössner. Jeden Tag volles Haus: "Aber in zweieinhalb Stunden ist alles vorbei", schmunzelte Helfer Rolf-Dieter Wasem.

Gulasch mit Nudeln und Salat war am Montag um 13 Uhr schon komplett ausverkauft. "Jeden Tag haben wir 100 oder mehr Essen", bilanziert Carla Dikkers erfreut. Sie lobt ihre Vorstandskollegin Regina Martini: "Sie ist der Motor unserer Mittagessen-Woche." Darüber hinaus sei es eine tolle Teamleistung. Gestern gingen Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle weg wie die warmen Semmeln. Die leckeren Desserts zu 1,50 Euro mundeten: Gestern konnten die Gäste zwischen Panna Cotta und Schokoladen-Pudding wählen. "Unser Mittagessen soll für jeden erschwinglich sein", erklärt Pressesprecherin Tanja Martini und das, obwohl der Lachs aufgeschlagen habe. "Trotzdem wollen wir unseren Preis stabil halten." Mit der Mittagessen-Woche, so Dikkers, könne der Förderverein BürgerTreff auch auf seine ganzjährigen vielfältigen Angebote im Dorflokal aufmerksam machen. Carla Dikkers und Regina Martini freuten sich über den riesigen Zuspruch im dritten Jahr und bekräftigten, dass es im November 2018 wieder eine Mittagessen-Woche geben wird.