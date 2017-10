Vöhrenbach Neues mit Gewohntem kombiniert

"Unser Höhepunkt ist der Vortrag von Bernhard Uhde zum Thema ›Islam verstehen – Muslimische Flüchtlinge verstehen‹". Den langjährigen Professor für Religionswissenschaft und Islambeauftragten der Erzdiözese Freiburg für einen Vortrag in Vöhrenbach zu gewinnen, sei nicht einfach, und es bedurfte einiger Vorarbeit der übergeordneten Stelle der Bildungswerke in Freiburg. Der Religionswissenschaftler wird am 16. November um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Krone eine Einführung in den islamischen Glauben geben, die Geschichte und Gegenwart dieser Länder durchleuchten um dann über die Vereinbarkeit und auch Unvereinbarkeit der europäischen und islamischen Werte zu referieren.

"Dieser Vortrag ist eine Herausforderung für uns, und wir hoffen auf viele Zuhörer zu diesem hochspannenden Thema", erklärt Elvira Sieber. Das Bildungswerk werde für diese Veranstaltung von der evangelischen Kirchengemeinde sowie der Hochschulgemeinde unterstützt.

Neu im Programm ist auch die Grenzwanderung. Franz Kienzler lädt Interessierte ein die Grenzen der Gemarkung Vöhrenbach in mehreren Etappen "mit den eigenen Füßen", wie es im Programm heißt, zu erkunden. Am 21. April 2018 führt die erste Etappe vom Rathaus über die Hagenreute an die Langenbacher und Schönenbacher Grenze, über die Linacher Grenze und über den Kandelblick nach Vöhrenbach zurück.