Villingendorf Wirtschaft im Klassenzimmer

Ort der Zertifikatsübergabe war die L-Bank am Börsenplatz, deren Generalbevollmächtigte Cordula Bräuninger zusammen mit Peter Schäfer, Leiter der Initiative für Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), in einem lockeren Gespräch über den Arbeitsmarkt und ihre jeweils persönlichen beruflichen Werdegänge sprachen. Dabei ermunterten sie die Schüler zur Umsetzung eigener Ideen, da die Kraft des Wirtschaftsstandorts vom innovativen Engagement aller Beteiligten abhängig sei.

Beginn in einer Realschule

Der Jungunternehmer Florian Bürkle, Geschäftsführer der eigenen Firma Floid Product Design, unterstrich die Aussagen seiner beiden Vorredner. Er selbst habe sich Hobby und Berufung zum Beruf gemacht und entwickle aus gebrauchten Skateboard-Brettern angesagte Möbelstücke. Unter dem Label "Mister Wilson" vermarkte er in Eigenregie erfolgreich herzförmige Sitzhocker, die nicht nur in der Skater-Szene nachgefragt würden.

Bürkle berichtete von seiner Schullaufbahn, die er im Schwarzwald an der Realschule abgeschlossen hat. Die anschließende Ausbildung zum Goldschmied sei zwar erfolgreich verlaufen und habe bei ihm weitere Talente offenbart, trotzdem sei sein Streben nach persönlicher Erfüllung weitgehend ins Leere gelaufen. Also fing er an, seine eigene Kreativität umzusetzen, studierte Kunstdesign und baute nach und nach über die Unternehmensgründung seine eigene Existenz auf. Den Absolventen gratulierte er zur bestandenen Prüfung. Interesse, Neugierde, Lernbereitschaft und Durchhaltevermögen seien bei ihm die Schlüssel zum Erfolg gewesen.

Im Anschluss nahmen Jasmin Dußling, Alena Müller, Nadja Geschwill, Marcel Bühler und Lucas Steiner auf der Bühne ihre Zertifikate entgegen. Zusammen mit Eltern und Klassenlehrer Torsten Zühlsdorff waren sie per Auto und Bahn nach Stuttgart gereist. Zwei weitere Schüler, die an der Feierstunde nicht teilnehmen konnten, bekommen ihr Zertifikat per Post zugestellt.