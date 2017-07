Villingendorf Wenn der Postbote nur einmal die Woche klingelt

Als Gründe nannte er ihr Personalmangel, eine wahre Flut an Sendungen, und – und dies ärgere sie besonders – dass einige Postsendungen auf Kosten der anderen privilegiert behandelt würden. Dazu zähle etwa alles, was über Amazon versendet würde.

Die Post habe sich dazu verpflichtet, die Sendungen termingerecht auszuliefern. Komme die Post dem nicht nach, folge eine empfindliche Vertragsstrafe. Die Postboten seien daher dazu angehalten, Amazon-Sendungen termingerecht abzuliefern, sonst flattere ihnen eine Abmahnung ins Haus, schüttelte die ältere Dame den Kopf.

Villingendorf verfügt über insgesamt drei Zustellbezirke. Die Postboten, die Villingendorf versorgen, kommen von dem Zustellstützpunkt Rottweil. Für alle drei Zustellbezirke gäbe es ausreichend Personal, versicherte Hugo Gimber von der Deutschen Post, Pressestelle Süd. "Fallen Kräfte aus, stehen in der Regel Abrufkräfte zur Verfügung."

Nur bei kurzfristigen Ausfällen könne es vorkommen, dass keine Ersatzkraft zur Verfügung stehe. Der nicht besetzte Zustellbezirk werde dann von Kollegen benachbarter Bezirke mitversorgt. In den vergangenen vier Wochen sei lediglich am Samstag, 8. Juli, eine Zusatzkraft so kurzfristig ausgefallen, dass keine Abrufkraft mehr erreichbar gewesen sei. "Leider" hätten es die Kollegen nicht mehr geschafft, innerhalb der täglichen Höchstarbeitszeit auch alle Kunden im Nachbarbezirk die Post zu bringen.

Auf die Schilderung von Sigrid Daniel, dass die Post eine Woche ausgeblieben und erst am Dienstag mit 18 Briefen angerückt sei, ging Gimber nicht explizit ein. Er erklärt, dass "es immer wieder einmal" vorkomme, dass an einzelnen Tagen sehr hohe, nicht vorhersehbare Sendungsmengen zuzustellen seien, die nicht innerhalb der täglich zulässigen Höchstarbeitszeit zu bewältigen wären. Die Kollegen wären aber dazu angehalten, am nächsten Tag dort mit der Zustellung zu beginnen, wo sie am Vortag abgebrochen haben. So werde ausgeschlossen, dass Kunden an mehreren aufeinander folgenden Tagen keine Post bekämen.

Grundsätzlich, so betonte er, gäbe es keine – wie oben beschrieben – privilegierten Sendungen bei der Post, sondern alle Pakete im DHL- Netzwerk würden gleich behandelt. Es bestehe keine Laufzeitgarantie für DHL-Pakete. Allerdings werde seit mehreren Jahren das Produkt "DHL Paket Prio" angeboten. Das "DHL Paket Prio" biete gegenüber dem "Standard Paket" ein vertraglich vereinbartes Laufzeitversprechen. Um diesem gerecht zu werden, werde das Laufzeitversprechen kundenindividuell festgelegt. Bis April 2017 wurde dieser Service nur Großversendern angeboten. Seither auch kleineren Versendern, zunächst jedoch nur in drei ­Pilotregionen.