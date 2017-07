Schramberg Post überlastet: Briefkästen bleiben leer

"Dieses Vorgehen liegt an den Arbeitszeitvorschriften gemäß unserer Betriebsvereinbarung", erklärt hingegen Hugo Gimber von der zuständigen Pressestelle. Gemäß dieser Vereinbarung dürfe die Höchstarbeitszeit auch dann nicht überschritten werden, wenn die Tour nicht beendet wurde.

Umdenken

Zudem seien Anfang Juni die Zustellbezirke in Schramberg neu zugeschnitten worden. Auch Zustelltouren und Zustellzeiten haben sich auf- grund dessen geändert.

"Wer seine Post früher immer am Vormittag bekam, kann sie jetzt auch am Nachmittag bekommen", so Gimber. In den ersten Wochen gebe es bei der Zustellung deswegen für gewöhnlich immer Probleme, weil die Zusteller ihr neues Gebiet erst kennen lernen müssten. In Schramberg sei bei der Einteilung der Zustelltouren außerdem ein wichtiger Faktor übersehen worden: die vielen Treppen.

"Diesbezüglich müssen wir noch einmal umdenken", sagt Gimber und verspricht, nachzusteuern. "Wir hoffen, dass wir die Situation bald in den Griff kriegen." Was das angeht, sind sich die Post und die betroffene Briefträgerin einig: "Es kann so nicht mehr weitergehen."