Villingendorf Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Harley-Fahrer war kurz vor 17 Uhr auf der Hochwaldstraße in Villingendorf in Richtung Hochwald unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 35-jähriger VW-Fahrer die Hochwaldstraße in Richtung Ortsmitte Villingendorf. An der Einmündung zur Straße "Fuchsbühl" bog er nach links ab, ohne den entgegenkommenden Motorradfahrer zu beachten, weshalb es zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam.

Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu, weshalb er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Der Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und während der Rettungsmaßnahmen musste die Hochwaldstraße zeitweise voll gesperrt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war zusätzlich der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Villingendorf erforderlich.